Real Madrid, torna Xabi Alonso: sarà allenatore delle giovanili

Xabi Alonso è pronto a tornare... al Real Madrid. Non in qualità di giocatore, ovviamente. Bensì nelle vesti di allenatore delle giovanili. A riportarlo sono diversi media spagnoli fra cui Sport che spiega come l'ex regista, dopo aver preso il patentino da allenatore, inizierà la nuova carriera dagli 'Infantil A' del Real Madrid.