Real Madrid, traballa la panchina di Zidane. Spunta Xabi Alonso

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il 3-0 incassato dal Real Madrid nel primo turno di Champions League contro il PSG ha lasciato notevoli strascichi in casa dei Blancos. A tal punto che, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, la dirigenza del club starebbe pensando ad un clamoroso allontanamento di Zinedine Zidane dalla guida della prima squadra. Per la sua sostituzione, il nome preso in esame è quello di Xabi Alonso, ex centrocampista del Real oggi alla guida della seconda squadra della Real Sociedad.