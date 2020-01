Real Madrid, tre obiettivi in casa Lille: Soumare, Osimhen e Magalhanes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid ha individuato tre possibili rinforzi per la prossima estate. Tutti di proprietà del Lille. Si tratta del difensore mancino Gabriel dos Santos Magalhanes, classe ‘97, del centrocampista Boubakay Soumaré, classe ‘99, e della punta Victor Osimhen, classe ‘98.

Il mediano è stato infatti individuato come possibile alter ego di Casemiro, unico centrocampista difensivo nella rosa a disposizione di Zidane ed è in cima alla lista delle preferenze. L’attaccante nigeriano invece, con i suoi 12 gol stagionali, si sta rivelando uno dei giocatori emergenti in Europa e ha attirato su di sé l’interesse, oltre che del Real, di Liverpool e Barcellona. Per quanto riguarda infine il difensore centrale la sfida sarà con la Juventus. Lo riferisce Marca.