Secondo quanto riportato dal Sun, il futuro di Gareth Bale non tornerà a giocare in Premier League nel corso della prossima estate. Questo perché nessun club, inclusi il Manchester United, il Tottenham e il Chelsea, non possono permettersi di pagare il suo stipendio da 650mila sterline a settimana, che significano quasi 40 milioni di euro lordi all'anno. Difficile però pensare anche a una permanenza del gallese al Real Madrid, viste le parole del suo agente: "I tifosi madridisti si vergognino per l'atteggiamento nei confronti del mio assistito".