Di seguito la rassegna stampa di Real Madrid-Ajax. Vince a mani basse per genialità As col suo tweet a fine partita: "El 1-4 del Bernabéu" con l'immagine della maglia numero 14 dell'Ajax, appartenuta al grande Johann Cruijff che, per la cronaca, è stato anche un grande giocatore del Barcellona. Sempre la testata madrilena, stavolta attraverso il proprio sito, scrive: "Quattro mesi di lutto: il Madrid chiude la stagione con una una terribile sconfitta contro l'Ajax". Per Marca il titolo scelto è: "L'Ajax strappa la corona al Real". "Fracasso assoluto del Real Madrid, che ha detto addio a tutto" per Mundo Deportivo.

🏟️ El 1-4 del Bernabéu pic.twitter.com/6wn3LGtRAW — AS (@diarioas) 5 marzo 2019