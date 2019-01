© foto di J.M.Colomo

Dani Olmo nel mirino del Real Madrid. Il centrocampista spagnolo, cresciuto nella Masia del Barcellona prima di volare in Croazia per legarsi alla Dinamo Zagabria, è finito sul taccuino delle merengues. Classe '98, il calciatore potrebbe dunque tornare a breve in patria secondo quanto scrive L'Equipe.