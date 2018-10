Real Madrid, un motivo per sorridere: ritorno al successo dopo 31 giorni

© foto di J.M.Colomo

Col successo contro il Viktoria Plzen il Real Madrid ha interrotto una striscia negativa impressionante per una squadra che da tre anni di fila vince la Champions League: erano 31 giorni che non vinceva una partita ufficiale. L'ultima un 1-0 casalingo contro l'Espanyol in Liga, rete di Asensio, los scorso 22 settembre. In sequenza sono arrivate 4 sconfitte e un pareggio, con appena un gol all'attivo.