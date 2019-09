Real Madrid, Valdano: "Niente Neymar? Meglio. Vive male questo lavoro"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Se da lato Barcellona il sentimento prevalente nel non essere riusciti a far tornare Neymar al Camp Nou è di carattere negativo, c'è anche chi non ha preso così male il mancato arrivo del brasiliano per quanto riguarda la squadra della sua vita. Si tratta di Jorge Valdano, leggenda del Real Madrid in cui è stato sia giocatore che allenatore, il quale ha così chiosato ai microfoni di Radio Onda Cero: "Non mi sarebbe piaciuto se Neymar avesse firmato per il Real. Credo che viva questo lavoro nel modo sbagliato e ho forti dubbi sull'influenza che avrebbe potuto esercitare sui giovani brasiliani che ci sono già nel club. I vari Vinicius Junior e Rodrygo Goes certamente lo idolatrano".