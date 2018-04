Real Madrid, Valdano: "No a Lucas Vazquez terzino contro il Bayern"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Jorge Valdano, ex giocatore e dirigente del Real Madrid, ha parlato a Radio Marca in vista della sfida contro il Bayern: "Lucas Vazquez terzino destro? Vediamo come sta Nacho... Il suo posto è sulla fascia e l'altro giorno ha fatto bene per 20-25 minuti, ma non credo che possa mantenere il giusto ritmo per 90 minuti. I difensori devono giocare in maniera coordinata e lui non so se ha questa capacità. Inoltre è difficile tenere testa a Ribery per 90 minuti".