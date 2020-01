© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Granada punta Jesus Vallejo per rinforzare la propria difesa a gennaio. Come riporta Marca, il club andaluso sarebbe infatti una delle pretendenti al giovane difensore spagnolo, in uscita dal Wolverhampton e pronto a un nuovo prestito dopo aver collezionato solamente sette presenze (612 minuti giocati) in questa prima parte di campionato. Vallejo appartiene al Real Madrid, ma la scorsa estate si è trasferito in Premier in cerca di protagonismo.