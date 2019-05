Real Madrid, Valverde sul futuro: "Voglio restare, Zidane si fida di me"

© foto di J.M.Colomo

Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, finito recentemente nel mirino del Napoli, ha parlato in Uruguay a Sport 100% Sport 89 del proprio futuro: "Sono molto ottimista per la mia permanenza a Madrid. Zidane mi dice che è soddisfatto e che non ho bisogno di dimostrargli niente per la conferma. Mi dice di divertirmi e sentirselo dire da un tecnico che ha vinto così tanto è fantastico, è stupendo avere la sua fiducia".