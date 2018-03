Real Madrid, Varane ammette: "C'è stato un contatto con il Man United"

© foto di J.M.Colomo

Il difensore del Real Madrid, Raphael Varane da tempo è finito nel mirino del Manchester United. José Mourinho infatti ha lanciato il francese quando era l'allenatore dei blancos e lo vorrebbe portare in Premier League. E Varane ha ammesso che un contatto c'è stato: "No, non direttamente. C'è stato un contatto, ma non direttamente tra me e il club", ha detto a El Larguero.