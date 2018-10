Real Madrid, Varane: "Luzhniki stadio speciale. Col CSKA sarà durissima"

© foto di Imago/Image Sport

Con Julen Lopetegui, in sala stampa per il Real Madrid ha parlato Raphael Varane. Queste le parole del difensore alla vigilia della gara col CSKA: "Io campione del mondo proprio allo stadio Luzhniki? Per me questo stadio sarà sempre speciale. Ora però abbiamo una gara di Champions difficile, dovremo essere al 100% per riuscire a vincere. La stagione è ancora lunga, la Liga è la nostra quotidianità mentre la Champions è qualcosa di diverso. Le squadre sanno di cosa siamo capaci e proprio per questo si preparano per fronteggiarci. La mia ottava stagione al Real Madrid? Ho già più di 60 partite in Champions con questa maglia. Non c'è un segreto, il solo fatto di indossare questa maglia è una motivazione. Courtois o Keylor? Abbiamo la fortuna di avere due grandi portieri, ci fidiamo di entrambi e la concorrenza interna li rende migliori".