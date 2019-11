Real Madrid, Varane: "Rimontato giocando da squadra, Bale concentrato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Real Sociedad, il Real Madrid è tornato in testa alla classifica di Liga a pari punti con il Barcellona. Ai microfoni di Movistar TV, Raphael Varane dopo la gara ha detto: "L'inizio della partita non è stato buono ma siamo migliorati e il risultato è stato buono. È stato importante rimanere concentrati per giocare a calcio. Abbiamo iniziato la seconda parte come abbiamo finito la prima, abbiamo giocato da squadra. Ci siamo concentrati e abbiamo giocato bene. Bale? Il pubblico può fischiare, io l'ho visto bene, concentrato".