© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un'intervista rilasciata ad AFP, Raphael Varane ha parlato della sfortunata stagione scorsa del Real Madrid: " Era qualcosa di inevitabile dopo lo sforzo fisico e mentale fatto nelle stagioni precedenti con così tanti trofei vinti, con così tanta intensità e pressione. Stagione dopo stagione la squadra ha faticato a dare il meglio. Il ritorno di Zidane è stato eccezionale, è un tecnico che ha le caratteristiche necessarie per dirigere uno spogliatoio. Ora sono tornato come nuovo, abbiamo squadra motivata, completa e piena di grandi giocatori".