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Real Madrid, Vazquez chiama Neymar: "Tutti vorrebbero averlo"

18.10.2018 23:40 di Giacomo Iacobellis  Twitter:    articolo letto 892 volte
© foto di J.M.Colomo

Lucas Vazquez apre all'arrivo di Neymar dal PSG. L'esterno del Real Madrid, intervistato a margine di un evento pubblicitario, ha parlato così del talento brasiliano e del suo avvio stagionale: "Devo continuare a lavorare e provare a sfruttare le opportunità che spero possano arrivare. Neymar? Penso che sia presto per parlare di acquisti, vedremo cosa succederà. È chiaro però che Neymar è un grandissimo calciatore, una stella mondiale che tutte le squadre vorrebbero avere tra le proprie fila". Lo riporta Bernabéu Digital.
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