Secondo quanto riportato da Cadena COPE, non sono state bocciature le sostituzioni effettuate da Zidane all'intervallo di Real Madrid-Brugge di Champions League con i Blancos sotto per 2-0 al Bernabeu. Il portiere Courtois ha lasciato spazio ad Areola perché ha sofferto di vertigini e di problemi allo stomaco. Nacho ha lasciato spazio a Marcelo per una possibile distorsione al ginocchio sinistro.