Real Madrid-Vinicius, 45 milioni di dubbi: adesso può tornare al Flamengo

© foto di J.M.Colomo

L'edizione odierna di Marca apre alla possibilità che Vinicius, talento classe 2000 del Real Madrid, possa tornare al Flamengo durante il mercato di gennaio. Il club, infatti, teme che l'investimento da 45 milioni di euro fatto per il giovane brasiliano possa non portare i frutti sperati alla prima squadra: Lopetegui ha escluso un suo utilizzo in pianta stabile nel Real, e le presenze in Segunda B col Castilla potrebbero allo stesso tempo rallentare la crescita del giocatore. Da qui l'idea di un prestito di sei mesi al Flamengo, un'ipotesi contemplata dal contratto firmato col Real Madrid da Vinicius soltanto un anno fa.