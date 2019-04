© foto di J.M.Colomo

Il brasiliano Vinicius, talento del Real Madrid infortunatosi nel match di ritorno di Champions contro l'Ajax, sta accelerando per tornare in campo quanto prima. Vinicius è out per una lesione ai legamenti della caviglia, ma secondo Mundo Deportivo entro 15 giorni tornerà a disposizione di Zinedine Zidane per aiutare la squadra nelle ultime sfide stagionali.