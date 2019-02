© foto di J.M.Colomo

Vinicius Junior sfida il Barcellona in vista del ritorno della semifinale di Copa del Rey. Come riporta Bernabéu Digital, l'attaccante del Real Madrid ha parlato così di Messi e dei blaugrana dopo la vittoria di campionato col Levante: "Ci aspetta una bella partita, speriamo di vincerla. Noi ci sentiamo preparati per affrontare il Barcellona. Messi? Non ho visto la sua partita contro il Siviglia, non ci spaventa di certo, né lui né altri giocatori. Personalmente sto lavorando sodo per migliorare ogni giorno, ho solo 18 anni e sto giocando coi migliori del mondo".