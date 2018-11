Real Madrid, Vinicius: "Momento decisivo per la mia carriera"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista offensivo del Real Madrid, Vinicius, è stato utilizzato da Santiago Solari nella sfida contro il Melilla, risultando il migliore in campo. Lance riporta alcune sue dichiarazioni. "Questo è il mio stile, faccio di tutto per essere efficace e diretto, sempre alla ricerca del gol. Sono felice di aver debuttato dall'inizio, dando un contributo reale per vincere. È stata una gara molto importante per me, un momento che può segnare la mia carriera. Devo ringraziare il club perché fa sentire sempre a proprio agio, mi ha aiutato molto nell'adattamento".