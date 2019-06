© foto di J.M.Colomo

Made in Brazil. Vinicius, stellina del Real Madrid, futuro campione annunciato, ha due idoli brasiliani e non potrebbe essere altrimenti. A Fox Sports ne parla nel dettaglio: "Neymar è il mio idolo nel calcio. In campo in molte cose che fa provo ad imitarlo, a volte mi manda video delle sue giocate su whatsapp e mi scrive "Voglio vedere se ci riesci tu. Ciò che fa lui non lo fa nessun altro, mi ricorda molto Ronaldinho, un altro dei miei idoli".