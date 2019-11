© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lasciato da parte da Zinedine Zidane in queste ultime partite, Vinicius Junior (19) vuole comunque giocarsi le sue possibilità al Real Madrid. Secondo As, l'ex Flamengo s'è armato di pazienza, rifiutando una partenza in prestito a gennaio, malgrado l'interesse di Milan e Arsenal. Ora non resta che convincere il suo allenatore a dargli le chance che crede di meritare.