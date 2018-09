Real Madrid, Vinicius preso di mira: potrebbe giocare solo le gare interne

© foto di J.M.Colomo

L'impatto del talentuoso Vinicius sul Castilla, la squadra B del Real Madrid, è stato dirompente, con giocate di pregio ma soprattutto con una doppietta nel derby di Madrid contro l'Atletico B domenica scorsa. Nonostante questo, però, i blancos potrebbero decidere d'impiegare il classe 2000 (arrivato per 45 milioni di euro dal Flamengo) comunque con il contagocce in Segunda Division per via del trattamento che ha ricevuto dagli avversari, con interventi duri, quasi intimidatori, e diverse provocazioni a gara in corso culminate nel morso in testa del capitano dei colchoneros Tachi, colto anche dalle telecamere. Secondo quanto riporta As, infatti, il Real Madrid starebbe pensando di fargli disputare solo le partite casalinghe, risparmiandogli il clima ostile delle trasferte, dove né i rivali né i tifosi gradiscono certe giocate di fino.