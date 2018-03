Real Madrid, Zidane: "A chi piace il calcio piace Benzema"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, difende a spada tratta Karim Benzema. Il centravanti in questa stagione è molto poco prolifico, con sole 8 reti segnate in 32 partite, considerando tutte le competizioni. Ma il giocatore continua a godere della fiducia del tecnico: "Non devo convincere la gente. Chi capisce di calcio sa che è molto forte. Poi ci sono giocatori che piacciono ad alcuni e ad altri no. Benzema ha dimostrato molto in questi nove anni, basta solo guardare quel che ha fatto. A me piace e i numeri parlano per lui. Lo si critica perché non segna, però fa molte altre cose. E il gol arriverà. A chi piace il calcio deve piacere Benzema".