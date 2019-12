© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia del match con l'Athletic Club è intervenuto in conferenza stampa: "Sarà un'altra partita difficile, da inizio stagione l'Athletic sta facendo benissimo, ma come sempre pensiamo a noi e a ciò che dobbiamo fare in campo. Siamo pronti a giocare una buona partita. VAR? E' un plus per il calcio, la tecnologia lo migliora e restiamo favorevoli alla VAR, è giusto che sia così. Chiunque può sbagliare nella vita e nel calcio, ma è chiaro che la VAR si può migliorare e tutti vogliono che questo accada".