Real Madrid, Zidane: "Atteggiamento esemplare. Col Bayern gara dell'anno"

Dopo il successo con il Leganes, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato della rabbia mostrata a bordo campo: "Oggi ero più arrabbiato con me per alcune cose. Può sembrare che la rabbia sia diretta verso i giocatori ma no, sono molto contento dell'atteggiamento del gruppo. Dieci cambi, alcuni senza minut ... La prima parte è stata fenomenale, la seconda non tanto ma l'atteggiamento è stato esemplare. La Liga? Non possiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto in generale in campionato, abbiamo perso molti punti all'inizio e poi siamo migliorati. Questi sono momenti che devono essere accettati in una stagione. Martedì abbiamo la partita dell'anno".