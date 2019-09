Real Madrid, Zidane avrebbe preferito Pogba al posto di Hazard

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da France Football, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane avrebbe dato la priorità a Paul Pogba come acquisto principale della passata sessione di calciomercato anche rispetto all'acquisto, poi effettivamente riuscito, di Eden Hazard. Il tecnico francese avrebbe preferito avere a disposizione l'ex Juventus piuttosto che il calciatore prelevato dal Chelsea. Per questo è facile pensare che già a gennaio i Blancos faranno un nuovo tentativo per ottenere il cartellino del centrocampista del Manchester United.