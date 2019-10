© foto di Insidefoto/Image Sport

Prima vittoria in Champions per il Real Madrid, che supera in Turchia il Galatasaray. Questa l'analisi dopo il fischio finale di Zinédine Zidane ai microfoni di Sky Sport: "È una vittoria che ci fa bene. Siamo stati bravi fin dall'inizio, siamo stati bene in campo, abbiamo gestito bene loro occasioni. Avremmo potuto segnare di più, abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a segnare altri gol soffrendo fino alla fine. È positivo giocare partite così, abbiamo tenuto botta".