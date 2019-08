Real Madrid, Zidane: "Bale a giocare a golf? Preferirei si allenasse"

© foto di J.M.Colomo

Le rivelazioni della stampa spagnola sul conto di Gareth Bale che era a giocare a golf a Boadilla, vicino Madrid, mentre la sua squadra giocava l'ennesima amichevole pre-stagionale (il giocatore non era stato convocato da Zidane perché fuori forma) non hanno smosso più di tanto il tecnico francese, che ne ha parlato brevemente nella conferenza stampa post Audi Cup, giocata ieri sera in Baviera. "Spero che si sia allenato lì, noi siamo qui e pensiamo alla squadra. Vedremo quando torneremo. Non impedirò a nessuno di fare una cosa, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Vedremo cosa ha fatto a Madrid, non entrerò nella sua vita personale. Penso che l'allenamento l'abbia fatto e comunque non risponderò se ha avuto un comportamento poco professionale o meno", ha tagliato corto Zidane.