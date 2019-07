Real Madrid, Zidane: "Bale? Mi ha detto lui che trattano la sua cessione"

Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa, tornando sulle parole pronunciate su Gareth Bale e l'auspicio di una sua cessione il prima possibile: "Prima di tutto, non ho mancato di rispetto a nessuno. Men che meno a un giocatore. Ho detto che il club stava trattando la sua cessione. Altra cosa: l'altro giorno Gareth non si è cambiato perché è stato lui a non volere, nient'altro. Lui ha detto che il club sta trattando la sua cessione e non si è cambiato per questo motivo. Ora siamo alla stessa situazione. Bale è un giocatore del Real Madrid e oggi si allenera normalmente. Vedremo cosa accadrà domani".