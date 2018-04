Real Madrid, Zidane: "Bale resterà con noi. Questa è una mia sensazione"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane parla alla vigilia del derby contro l'Atlético. Sulla possibile cessione di Gareth Bale, escluso nella partita contro la Juventus: "Sono decisioni. Bale è come gli altri giocatori. Ci sono molte partite e indipendentemente da come finirà la stagione Bale è un giocatore del Real Madrid e resterà, questa è una mia sensazione. Poi nel calcio non si sa mai... Le sue motivazioni? Non credo gli manchino".