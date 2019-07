© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'amichevole persa 3-1 contro il Bayern Monaco, il tecnico del Real Madrid Zidane ha parlato del perché Gareth Bale non abbia preso parte alla gara: "Bale non ha giocato perché è molto vicino alla cessione. Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio per tutti, stiamo lavorando al suo trasferimento in una nuova squadra. Non ho nulla di personale contro di lui, ma c'è un tempo in cui le cose vengono fatte perché devono essere fatte, io devo prendere decisioni, dobbiamo cambiare", ha spiegato il francese che poi ha aggiunto: "La situazione cambierà, non so se tra 24 o 48 ore, ma lo farà, ed è una cosa buona per tutti".