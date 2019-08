© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zinedine Zidane può cambiare la sua idea su James Rodriguez. Il colombiano, al centro del mercato del Napoli, potrebbe rimanere al Real Madrid: la sconfitta contro l'Atletico e l'atteggiamento del giocatore durante le ultime settimane hanno fatto cambiare idea al tecnico delle merengues. Come riportato da AS, il trequartista sudamericano potrebbe scendere in campo nel prossimo impegno e pian piano il calciatore sta convincendo sempre di più il proprio allenatore.