Raphael Varane tolto dal mercato. A confermarlo il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, che ha assicurato come il centrale difensivo resterà ancora a disposizione dei blancos, con i quali ha un contratto fino al 2022. 26 anni, Varane aveva espresso nei mesi scorsi la volontà di cambiare aria per cercare nuove sfide. Il ritorno in panchina di Zizou ha cambiato le carte in tavola.