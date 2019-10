© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha presentato così in conferenza stampa la partita di domani col Granada: "Areola è un grande portiere, come Courtois. Si è adattato rapidamente alla sua nuova realtà. Thibaut non è certo l'unico responsabile del pari col Brugge. Nell'intervallo si sentiva male, non poteva giocare. Non dimenticatevi che nelle precedenti tre partite, con Courtois in porta, avevamo fatto tre clean sheet. Vogliamo competere tutti insieme in ogni partita e per ogni obiettivo".

Pressioni?

"So dove mi trovo, lotterò fino alla fine per il Real Madrid. Le pressioni qui ci saranno sempre".

Granada?

"Il nostro prossimo avversario ha bisogno di punti ed è partito bene, affrontiamo la seconda in classifica e dobbiamo dare tutto. Ci sentiamo molto meglio rispetto a due mesi fa".