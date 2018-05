Real Madrid, Zidane: "CR7 lavora per recuperare. Il Liverpool ha tutto"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero di Liga contro il Siviglia: "Ci mancano 3 partite in Liga, l'obiettivo è finire più in alto possibile. Turn over in vista della finale di Champions? Non penso ai possibili infortuni. Ho 25 giocatori e qualcuno deve riposare, ma non penso ad altro. Dobbiamo essere positivi e pensare che quando succedono degli infortuni come quello di Cristiano si possano recuperare in breve tempo. Ronaldo dopo 48 ore dal suo infortunio era già in campo, questo dimostra la sua ambizione. A Kiev comunque ci saranno tutti, ne sono convinto al 150%. Il Liverpool? La squadra la conosciamo, hanno un po' di tutto: fisico, tecnica, velocità... Salah? Un grande giocatore ma non è mio".