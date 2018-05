© foto di J.M.Colomo

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa prima dell'ultima gara col Villarreal: "Sono felice di avere tutta la rosa a disposizione. Non farò prove in vista del Liverpool, il Villarreal è una squadra totalmente diversa. Il campionato? Non sono soddisfatto per la prima parte, meglio la seconda ma il Barça ha fatto davvero una grande stagione. Stagione persa per chi ha giocato poco? Assolutamente no. Giocare un anno al Real Madrid è come giocarne 10 in un altro posto. Ronaldo in campo? Se starà bene sì... Per me è al 120%, si è allenato molto bene questa settimana. La terza Champions? Significherebbe tanto, soprattutto sarebbe un riconoscimento al lavoro fatto. E' bello aver iniziato così la carriera, ma io continuo a pensare al giorno dopo giorno".