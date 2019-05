© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ritorno sulla panchina del Real Madrid di Zinedine Zidane è stato accolto con soddisfazione da tanti suoi fedelissimi, che avevano perso un po' di motivazioni nel corso della stagione. Tra questi c'era anche Keylor Navas, il portiere titolare con cui gli spagnoli hanno conquistato tre Champions Legue consecutive. Ma i tempi sono cambiati e anche il numero uno del Costa Rica è pronto a fare le valigie.

Nessuna riconoscenza - Come riporta El Chiringuito, infatti, la società ha già comunicato al giocatore che non rientra nei piani del tecnico francese per la prossima stagione. Nessuna pietà e riconoscenza, dunque, nemmeno per i senatori: il Real vuole voltare pagina e si appresta a rivoluzionare la sua rosa. Su Navas ci sarebbero PSG e Olympique Marsiglia.