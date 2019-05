© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Marca, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha comunicato a tre giocatori della propria rosa che non conta su di loro in vista della prossima stagione. Nel dettaglio, i calciatori in "esubero" sono Gareth Bale, Dani Ceballos e Marcos Llorente. L'allenatore francese gli ha già confermato che dovranno trovarsi una nuova squadra e che non ha più bisogno di loro per i piani futuri dello spogliatoio.