Real Madrid, Zidane: "Domani non siamo favoriti, servirà grande partita"

© foto di J.M.Colomo

L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha presentato così in conferenza stampa la finale di Champions col Liverpool: "Il nostro segreto è il lavoro. Dietro a questa terza finale consecutiva c'è tanto lavoro, ma anche tanto talento. Non è per niente facile arrivare in finale di Champions. Siamo contenti di essere a Kiev. Mi piace tanto competere per vincere, vivo tutto questo con normalità".

Su Cristiano al 150%: "Lo vedo benissimo. Anche se è al 140%, va bene uguale. Lui vive per questo tipo di partite".

Sulla partita: "Dovremo fare una grande partita se vogliamo vincere, non siamo favoriti e neanche loro lo sono. Le finali sono sempre al 50%".

Su Klopp: "Lo rispetto tantissimo, ha grande esperienza. Ogni allenatore è diverso. Da giocatore sono stato leggermente superiore (ride, ndr), ma da allenatore Klopp ha fatto un lavoro fenomenale".

Sulla formazione: "Devo prendere delle decisioni e alcuni si devono per forza accomodare in panchina. Un giocatore può rimanerci male, ma quando inizia la partita sta con la squadra e può aiutare a gara in corso".

Se Zidane si sente apprezzato: "A volte sì, altre volte no. Così è la vita. Io do sempre tutto, non possiamo controllare cosa pensa la gente".

Sulla difficoltà delle sue scelte: "Quando scegli è il momento più difficile per un allenatore. I giocatori lo sanno, ma questa è la mia responsabilità".

Sulla chiave del match: "Dovremo soffrire il meno possibile senza palla".