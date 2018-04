Real Madrid, Zidane: "Futuro? Voglio restare qui"

© foto di J.M.Colomo

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Leganes: "Il nostro obiettivo è lo stesso dell'ultimo periodo, raccogliere il maggior numero di punti per cercare di conquistare il secondo posto. Il mio futuro? Voglio continuare qui, però al momento è importante guardare giorno dopo giorno. La Champions? Abbiamo fatto qualcosa di straordinario vincendo lontano da casa, adesso affrontiamo la gara di ritorno con grande determinazione. Dopo aver vinto 3-0 a Torino con la Juventus, abbiamo subito gol in casa ed abbiamo sofferto molto. Bale e Benzema? Abbiamo bisogno di loro, sono importanti per la squadra e non devono essere influenzati da ciò che viene detto dall'esterno. I giocatori, lo so benissimo, vogliono giocare sempre, ma questo non è possibile: la cosa importante è l'unità del gruppo".