© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad è intervenuto in conferenza stampa: "La Liga è un campionato molto difficile da vincere, noi sappiamo cosa abbiamo fatto negli anni passanti, qualcosa di impressionante. E' speciale vincere per quattro o cinque anni. La Liga è il giorno dopo giorno che ti permette di competere anche in Champions e Copa del Rey".

Sull'eliminazione del Barcellona: "Non cambia la nostra stagione".

Su Valverde: "Ciò che ha fatto è fenomenale, non so se le critiche siano giuste o no. Ma anch'io a volte qui vedo delle cose... Però so che dobbiamo accettarle".