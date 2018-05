Real Madrid, Zidane: "Il Liverpool non ha più fame di noi"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato durante il Media Day in vista della finale di Kiev: "Qua non ci sarà nessun fallimento. L'unico che c'è stato è in coincidenza con l'eliminazione dalla Copa del Rey col Leganes. Il Real Madrid vuol vincere sempre tutto, purtroppo spesso non è possibile. La cosa importante è mettere ambizione e voglia ogni giorno. Solo così non esisteranno fallimenti. Qualcuno dice che il Liverpool ha più fame? Non capisco come sia possibile. La nostra voglia è intatta, il Liverpool avrà le proprie ambizioni così come noi che cerchiamo la terza Champions consecutiva".