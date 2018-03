Real Madrid, Zidane: "Isco e Ramos out. Futuro? Io voglio restare qua"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Las Palmas: "Per preparare bene la sfida di martedì con la Juve dovremo essere bravi contro il Las Palmas. Le parole di Isco? Non sono ingiusto con lui. E' contento, magari non ha lo stesso protagonismo che ha con la Spagna, ma gli ho dimostrato di ritenerlo un giocatore importante per noi. Infortunati? Isco e Sergio Ramos hanno dei problemi e non sono convocati. Futuro? Mi piacerebbe restare qua, ma ora non è il momento di parlarne. Dobbiamo solo continuare su questa strada a cominciare dalla gara di domani. Fosse per me resterei qua a vita, ma so bene come funzionano le cose al Real Madrid. Offerte in arrivo per Isco? Isco è un giocatore del Real Madrid e resterà qua. E' un giocatore che mi piace e ciò che fa lo fa spesso bene. Bale? E' pronto e disponibile per giocare".