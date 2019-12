© foto di Imago/Image Sport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato anche dei singoli nella conferenza stampa di presentazione del match con l'Athletic Club: "James ogni giorno sta meglio. Ha avuto un brutto infortunio e vogliamo recuperarlo, ora sta facendo riabilitazione. Isco è forte e si allena sempre al massimo per provare a giocare, per star bene. Ha molta personalità e sappiamo cosa può dare alla squadra".

Sul confronto Valverde-Pogba: "Posso parlare solo dei miei calciatori e tutti stanno facendo bene, per me è complicato scegliere l'undici da mandare in campo. Fede è un patrimonio del club e siamo felici che sia con noi".