© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha commentato così lo 0-0 interno contro l’Athletic Bilbao: “Siamo tutti dispiaciuti, abbiamo creato tanto ma il pallone non ne voleva sapere di entrare: dobbiamo migliorare su questo, nelle ultime partite abbiamo avuto tantissime occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Non dobbiamo demoralizzarci, ma guardare al futuro: vogliamo iniziare bene il 2020, torneremo riposati e carichi per il nuovo anno. Se chiederò un attaccante per gennaio? Assolutamente no”.