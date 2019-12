Real Madrid, Zidane: "Le polemiche sul recupero? Conta solo giocare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista del Clasico di domani contro il Barcellona al Camp Nou:

E' una sconfitta disputare il Clasico in queste condizioni?

"Non so se è una sconfitta. Le regole sono regole, hanno detto che usciremo insieme dall'hotel e lo faremo. Non c'è altro da spiegare, l'importante è giocare".

Teme che qualcosa possa accadere e che la sfida venga sospesa?

"No, dobbiamo pensare di giocare. Per quanto riguarda il resto, di ciò che accade fuori potremmo parlarne una settimana. Noi dobbiamo pensare solo al campo, niente di più".

In caso di offese nei confronti della Spagna, l'arbitro dovrebbe interrompere la partita?

"L'arbitro deve essere lasciato in pace, deve fare solo il proprio lavoro. Alla fine le persone vogliono solo guardare una partita di calcio".

Cosa pensa quando gioca una partita del genere dopo tutto ciò che ha dovuto vivere in precedenza?

"Penso solo a questa partita, perché è la prossima . Affronteremo un rivale che sta disputando una buona stagione. Spero di vedere una buona partita, al di là del risultato, conta il modo in cui giocheremo. Io mi concentro sul lavoro giorno per giorno anche perché so che le dinamiche cambiano ogni giorno. Se pensassi sempre a cosa può accadermi, cambierei mestiere".