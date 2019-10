Real Madrid, Zidane: "Male nel primo tempo. Mi tengo la reazione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Real Zinédine Zidane ha parlato nella sala stampa del Bernabéu dopo il pari delle Merengues contro il Brugge: "Il risultato non è positivo, ma la reazione è stata buona. Non possiamo di certo essere contenti. Abbiamo giocato i primi quarantacinque minuti come mai, ma mi tengo la reazione della squadra. In ogni caso, avremmo dovuto centrare i tre punti. All'intervallo ci siamo detti che avremmo avuto un tempo per cambiare le cose. La squadra ha cambiato atteggiamento, ha avuto più voglia. Abbiamo subito una partita di Liga. La situazione in Champions non è delle migliori, ma andremo avanti".