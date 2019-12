© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Parigi si parla di tensioni tra Thomas Tuchel e Kylian Mbappé e le sirene del mercato sono pronte a risuonare con forza attorno al classe '98. Il club più interessato a lui è senza dubbio il Real Madrid, per cui in conferenza stampa a Zinedine Zidane è stata posta anche una domanda sulla stellina francese: "Non so nulla di cosa succede a Parigi e Mbappé è un calciatore del PSG. Non commento da qui ciò che succede laggiù, sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del PSG. Per il resto, tutti sanno che conosco molto bene Kylian e questo è tutto. Devo rispettare la situazione".